В Госдепе осудили предстоящие президентские выборы в Беларуси, назвав их несвободными Предстоящие президентские выборы в Беларуси являются несправедливыми и несвободными.
Комментарии
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Сергей
Америконские ТВАРИ ДОЛЖНЫ быть УНИЧТОЖЕНЫ!!! Там НЕТ людей, ОДНИ ТВАРИ, которые молятся на ССАНЫЙ МАТРАС!!!
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20 час.
Николай Чернявский
А их то какое дело? Пусть у себя наводят порядки!!!
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19 час.
Галина 123
Ну ни как тварям неймётся. Небось и на карте Беларусь не найдут, а о её выборах пекутся. Идите все к Байдену со своими претензиями на свободу выборов.
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17 час.
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