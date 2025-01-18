В Госдепе осудили предстоящие президентские выборы в Беларуси

Америконские ТВАРИ ДОЛЖНЫ быть УНИЧТОЖЕНЫ!!! Там НЕТ людей, ОДНИ ТВАРИ, которые молятся на ССАНЫЙ МАТРАС!!!

А их то какое дело? Пусть у себя наводят порядки!!!

Галина 123

Ну ни как тварям неймётся. Небось и на карте Беларусь не найдут, а о её выборах пекутся. Идите все к Байдену со своими претензиями на свободу выборов.