Военный эксперт объяснил панику британских СМИ: «Русские займут еще больше территорий»

МОСКВА, 1 апреля, ФедералПресс. На фоне продолжающегося конфликта на Украине британский таблоид The Telegraph опубликовал статью, в которой утверждается, что Россия готовится к дальнейшей экспансии и намерена навсегда закрепить за собой «захваченные» территории.