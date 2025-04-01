Военный эксперт объяснил панику британских СМИ: «Русские займут еще больше территорий»

МОСКВА, 1 апреля, ФедералПресс. На фоне продолжающегося конфликта на Украине британский таблоид The Telegraph опубликовал статью, в которой утверждается, что Россия готовится к дальнейшей экспансии и намерена навсегда закрепить за собой «захваченные» территории.
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