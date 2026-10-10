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RT Russia

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МО: ВС России нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Украины

МО: ВС России нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Украины

Вооружённые силы России в ночь на 10 октября нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также по морским судам, которые задействованы в интересах ВСУ.

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