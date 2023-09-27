Бывший завод Volvo Trucks в Калуге возобновит работу уже в 2023 году

По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, в нынешнем году производство на бывшем заводе Volvo, выпускавшем грузовую технику, перезапустят, а на полную проектную мощность в 15 тысяч машин предприятие выйдет в 2024-м.
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