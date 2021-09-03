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Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России проводится информационная акция «Мир детям», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России в период с 2 по 5 сентября 2021 года проводится информационная акция «Мир детям», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

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