Axios: объявленное Трампом перемирие предполагало отказ только от ударов по НПЗ Объявленное Трампом накануне энергетическое перемирие предполагает взаимный отказ России и Украины от ударов только по нефтеперерабатывающим заводам, а не по украинской энергетике.