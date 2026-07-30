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Бахрейн: Qatar Airways объявила, что полеты в международный аэропорт Эрбиль (EBL/ORER) в Ираке и...

Бахрейн: Qatar Airways объявила, что полеты в международный аэропорт Эрбиль (EBL/ORER) в Ираке и международный аэропорт Бахрейна (BAH/OBBI) остаются приостановленными до 7 августа из-за нестабильности в регионе.

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