Бахрейн: Qatar Airways объявила, что полеты в международный аэропорт Эрбиль (EBL/ORER) в Ираке и международный аэропорт Бахрейна (BAH/OBBI) остаются приостановленными до 7 августа из-за нестабильности в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии