Украина заблуждается, думая, что Россию можно победить с помощью западного оружия. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил американский аналитик, главный редактор журнала Covert Джереми Кузмаро.
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