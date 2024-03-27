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В Германии украинцы призвали бойкотировать шоколад Milka из-за его продажи в РФ

В Германии украинцы призвали бойкотировать шоколад Milka из-за его продажи в РФ

Украинские беженцы в Германии призвали запретить продажу шоколада марки Milka ФОТО: PIXABAY.COM Газета Berliner Zeitung сообщила, что в Берлине неправительственная организация Vitsche, которую основали беженцы из Украины, призвала немецкие супермаркеты прекратить торговлю шоколадом Milka американской компании Mondelez.

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