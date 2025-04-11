«Для меня важны чувства»: Алсу поделилась новостью о переменах в личной жизни

Исполнительница рассказала, какого мужчину она себе ищет. Певица Алсу Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look PressПевица Алсу летом прошлого года развелась с мужем На красной дорожке Премии телеканала RU.
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