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"Штраф от 6,8 до 11,9 тыс. гривен": кого в Украине коснутся новые правила с 16 января

"Штраф от 6,8 до 11,9 тыс. гривен": кого в Украине коснутся новые правила с 16 января

Согласно документу, уже с 16 января 2022 года все общеукраинские и региональные печатные СМИ в Украине должны издаваться на государственном языке независимо от того, публикуется ли одновременно версия на каком-либо другом языке, включая русский.

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