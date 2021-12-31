"Штраф от 6,8 до 11,9 тыс. гривен": кого в Украине коснутся новые правила с 16 января

Согласно документу, уже с 16 января 2022 года все общеукраинские и региональные печатные СМИ в Украине должны издаваться на государственном языке независимо от того, публикуется ли одновременно версия на каком-либо другом языке, включая русский.
Согласно документу, уже с 16 января 2022 года все общеукраинские и региональные печатные СМИ в Украине должны издаваться на государственном языке независимо от того, публикуется ли одновременно версия на каком-либо другом языке, включая русский.
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