Российский этнографический музей приглашает на праздник «Пасха красная»

В течение почти двух недель в музее будут проходить экскурсии, мастер-классы, игровые программы для детей Портал «Культура Петербурга» сообщает, что с 17 по 30 апреля в Российском этнографическом музее пройдет праздничная программа «Пасха красная», где гости смогут окунуться в атмосферу старинных традиций празднования Пасхи.