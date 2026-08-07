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FiNE NEWS

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Квитанции за ЖКУ переведут на «Госуслуги» с сентября 2027 года

С 1 сентября 2027 года квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) можно будет получать в электронном виде через портал «Госуслуги», говорится в федеральном законе, опубликованном на сайте правовой информации.

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