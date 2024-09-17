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Lancet: невосприимчивые к антибиотикам вирусы унесут 39 млн жизней

Lancet: невосприимчивые к антибиотикам вирусы унесут 39 млн жизней

Медики и специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили серьезную тревогу: в середине XXI века инфекции, вызванные бактериями, устойчивыми к антибиотикам, могут стать причиной более 39 миллионов смертей.

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