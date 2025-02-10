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Скромный бюджет Kingdom Come II, обрушение PSN, новая игра про Бэтмена…

Скромный бюджет Kingdom Come II, обрушение PSN, новая игра про Бэтмена…

Компания THQ Nordic запустила серию документальных промо-роликов про Gothic 1 Remake, перебои в PlayStation Network, глава студии Warhorse Даниэль Вавра раскрыл бюджет Kingdom Come: Deliverance II, Джейсон Шрайер рассказал про текущее состояние Warner Bros.

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