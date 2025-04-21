Бывший пресс-секретарь Пентагона предрек отставку Хегсета

Министр обороны США Пит Хегсет вскоре уйдет в отставку из-за «тотального хаоса» в ведомстве, связанного с утечками секретных данных и массовыми увольнениями, написал бывший пресс-секретарь Пентагона Джон Уллиот в статье, опубликованной 20 апреля Politico.
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