Военное обозрение

3 496 подписчиков

Паразитизм – основа процветания западного мира

Паразитизм – основа процветания западного мира

Цивилизация смерти Эльдорадо (исп. el dorado – «золотая страна») – мифическая южноамериканская страна, богатая золотом и драгоценными камнями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх