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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сочи» ни разу не выиграл первый период у «Амура» в Хабаровске в КХЛ

«Амур» примет «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ. «Сочи» ни разу за 10 матчей не побеждал «Амур» в первом периоде на выезде, а в 5 из 6 последних игр уступил.

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