Двухэтажный поезд «Аврора» начнет курсировать между Москвой и Ярославлем

Уже завтра из Москвы в Ярославль отправится первый двухэтажный поезд «Аврора». Благодаря этому количество составов на маршруте увеличится с шести до восьми в сутки, а число пассажирских мест вырастет примерно на треть.
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