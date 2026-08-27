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В Актау 28 августа пройдет форум сельских женщин «Ауыл. Әйел. Қоғам»

В Актау 28 августа пройдет форум сельских женщин «Ауыл. Әйел. Қоғам»

В Актау 28 августа состоится областной форум «Ауыл. Әйел. Қоғам», посвященный повышению общественной активности женщин из сельской местности и развитию их правовой и финансовой грамотности, передает inAktau.

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