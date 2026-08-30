ВС России начали подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины

Российские войска начали подготовку к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе боевых действий по состоянию на 30 августа.
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