Росстат собирается пересмотреть методы подсчета доходов и расходов россиян

Служба государственной статистики России (Росстат) объявила о поиске нового исполнителя для научно-исследовательской работы (НИР), которая должна помочь совершенствовать методы подсчета доходов, расходов и сбережений населения.
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