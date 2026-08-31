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Аргументы недели

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Встреча Венеры и Спики: нумеролог объяснила, какую энергию принесет сентябрь 2026 года

Встреча Венеры и Спики: нумеролог объяснила, какую энергию принесет сентябрь 2026 года

В ночь на 2 сентября 2026 года наблюдателей ждет редкое астрономическое зрелище. Венера — самое яркое небесное тело после Луны — пройдет вплотную к Спике, главной звезде созвездия Девы.

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