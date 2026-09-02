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МО: под Киевом поражён центр логистики с импортными товарами двойного назначения

МО: под Киевом поражён центр логистики с импортными товарами двойного назначения

В Киевской области поражён логистический центр «Чайки» компании «Альфа Девелопмент групп», где хранились иностранные товары двойного назначения, в том числе комплектующие для БПЛА большой и средней дальности, сообщает Минобороны России.

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