Курские школьники приняли участие в акции «Благодарим семью героя»

<p style="text-align:justify"><strong>Благодаря региональной акции «Благодарим семью героя» партийного проекта «Историческая память» учащиеся образовательных организаций города приобщаются к поддержке наших защитников и их семей.
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