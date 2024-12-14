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Курские школьники приняли участие в акции «Благодарим семью героя»

<p style="text-align:justify"><strong>Благодаря региональной акции &laquo;Благодарим семью героя&raquo; партийного проекта &laquo;Историческая память&raquo; учащиеся образовательных организаций города приобщаются к поддержке наших защитников и их семей.

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