Китай, чей Крым?

Но воевали же. Кстати, войско китайцев остановило Александра Македонского на территории современной Киргизии в районе реки Талас да и с американцами в Корее тоже воевали. Китайская империя тоже создавалась военным путем, а русским в Тартарии на границе с Китаем пришлось строить знаменитую китайскую стену, бойницы которой были направлены в сторону Китая.

Семен Демин

Как сказал император Александр Третий, у России только два союзника - ее армия и ее флот. Надо развивать собственную промышленность, науку и пр., а не надеяться на помощь Китая или других стран. Только так Россия может стать по-настоящему независимой и сильной державой. Но наши чиновники это сделать не могут.