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Китай, чей Крым?

Китай, чей Крым?

Что стоит за словами Китая в адрес Кулебы: "позиция по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины незыблема для КНР".

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Комментарии
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igor kim
Но воевали же. Кстати, войско китайцев остановило Александра Македонского на территории современной Киргизии в районе реки Талас да и с американцами в Корее тоже воевали. Китайская империя тоже создавалась военным путем, а русским в Тартарии на границе с Китаем пришлось строить знаменитую китайскую стену, бойницы которой были направлены в сторону Китая.
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1 час.
Семен Демин
Как сказал император Александр Третий, у России только два союзника - ее армия и ее флот. Надо развивать собственную промышленность,  науку и пр., а не надеяться на помощь Китая или других стран. Только так Россия может стать по-настоящему независимой и сильной державой. Но наши чиновники это сделать не могут.
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17 мин.
Владимир Соловьев
&quot;Китай, чей Крым? И ЧЕЙ ТАЙВАНЬ?!
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9 мин.

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