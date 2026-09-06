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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Расселл: «Поздравляю Антонелли. Я доволен результатом, хотя больше был бы рад победе»

Пилот « Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги Гран-при Италии и поздравил Андреа Кими Антонелли с победой в домашней гонке.

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