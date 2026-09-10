Умейте уважать избирателей, действуйте чистоплотными методами!

Предвыборная машина «партии власти» в очередной раз явила свою личину. Давление на КПРФ не прекращалось всю избирательную кампанию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В рамках "большог...
- О травле русского...
- Должна ли Россия ...
Читаем по тексту статьи: "Затыкание ртов неугодным кандидатам происходит вопреки призыву Президента России В.В. Путина к максимальной консолидации общества во имя победы". Ай, яй, яй, какие есть нехорошие дяди и тёти, которые действуют "вопреки призыву Президента" ...! Интересно - а кто им это позволил и почему не бьют по рукам ? Получается, что у нас все кому не лень могут плевать на призывы Президента ? Тогда выходит, что наш Президент очень слаб и не может в полной мере навести порядок в стране ? Или что - он самоустранился и пустил всё на самотёк ? Тогда что это за Президент ? Он что - ни при чём ? И почему товарищ Зюганов не ставит поднятые им вопросы о безобразиях в допуске кандидатов от КПРФ перед самим Президентом, как Гарантом Конституции ?
Опять что ли коммунистам помощь идет из Европы? Засуетились уж больно активно
Как могут чистоплотными методы у нечистоплотных душой и делами людей