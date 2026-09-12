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Үткән төндә Россиядә дошманның 230 пилотсыз очкычы юк ителгән

Узган төндә Россия төбәкләрендә 230 дошман пилотсыз очкычы юк ителгән. РФ Саклану министрлыгы хәбәр иткәнчә, пилотсыз очу аппаратлары Самара, Саратов, Пенза, Ростов һәм башка өлкәләр, шулай ук Кырым Республикасы һәм Азов һәм Кара диңгез акваториясе өстендә бәреп төшерелгән.

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