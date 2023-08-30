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Следователи передали Алину Горбачеву маме. Фигуристка сообщила, что провела ночь на лестнице в жилом доме, но причину исчезновения не назвала

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что спортсменка не назвала причину своего исчезновения.

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