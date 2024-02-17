Почему после продажи недвижимости по низкой цене можно предстать перед судом: разбираем реальный случай

В одной из предыдущих публикаций затрагивалась тема, которая волнует многих собственников недвижимости: когда после продажи объекта суд может взыскать с продавца недополученный налог на том основании, что договор купли-продажи был заключен до истечения минимального предельного срока владения этим объектом.