Компанию «СтройТраст», которая занимается капремонтом моста у Телецентра, оштрафовали за то, что сегодня ночью рабочие не очистили здесь от снега проезжую часть.
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Компанию «СтройТраст», которая занимается капремонтом моста у Телецентра, оштрафовали за то, что сегодня ночью рабочие не очистили здесь от снега проезжую часть.