Ученые назвали диету для улучшения работы мозга

МОСКВА, 20 ноября, ФедералПресс. Ученые из Университета Барселоны и Калифорнийского университета обнаружили, что средиземноморская диета может улучшить работу мозга у пожилых людей, сократив риск снижения когнитивных способностей.
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