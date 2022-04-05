В Крыму ясно. Температура воздуха днём поднимется до +9. Об этом сообщает «Яндекс. Погода». В Симферополе ясно.
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