Все федеральные СМИ против русских? Похоже, в федеральных СМИ общая установка — уклоняться от употребления слова «русский».
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"Все федеральные СМИ против русских?" А кто владеет этими СМИ? Русские? Ну не знаю. Не разу не встречал заголовок: Моя мать, проститутка или блядь.
Это что бы воспитанники 90х и ЕГЭ - не путались в понятиях и определениях... ведь всё равно же! С малого, начинается Зло и Добро.