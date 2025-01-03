Может ли мед испортиться?

Как получается мед Фото: Feng Lu/Shutterstock/FOTODOM Пчела всасывает нектар в свой организм с помощью хоботка, который образован из сильно сдвинутой нижней губы и пары нижних челюстей Мед пчелы делают из нектара.
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