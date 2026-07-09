Видео из подпольной лаборатории в садовом доме в Чаще под Гатчиной, где нашли 17 кг наркотиков. 🔹Не секрет, что большинство нарколабораторий, как в сериале «Во все тяжкие», именно в дачных домиках в СНТ.
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Видео из подпольной лаборатории в садовом доме в Чаще под Гатчиной, где нашли 17 кг наркотиков. 🔹Не секрет, что большинство нарколабораторий, как в сериале «Во все тяжкие», именно в дачных домиках в СНТ.