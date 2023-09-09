Паспорт с двуглавым орлом из привлекательной халявы внезапно превратился в суровый контракт с огромной северной империей

Закон и Порядок

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Комментарии
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Stas Guzowskij
1% призвать,(не обязательно выдавать оружие), остальные 99% сдристнут в небытиё.
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11 час.
В
Василий
Война для мигрантов будет хорошей проверкой на вшивость. Как говорится дерьмо сбежит, а стоящие парни останутся.
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8 час.
Василий Целовальников
Очень правильно, сделает государство, если призовёт в армию, тех мигрантов, кто подходит по закону! Меньше будет желающих, нападать стаей на одного пацана!!!!!
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7 час.

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