Паспорт с двуглавым орлом из привлекательной халявы внезапно превратился в суровый контракт с огромной северной империей
ВТОРАЯ ВОЛНА МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ НАЧАЛАСЬ: НА ФРОНТ ОТПРАВЯТСЯ 23 ДИВИЗИИ ОСОБЫХ ГРАЖДАН
ФОТО: FREE WIND 2014/SHUTTERSTOCK/ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRES
ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО
Долгое время складывалось впечатление, что лямку войны придётся тянуть только русским и представителям других коренных народов страны, тогда как новоиспечённые граждане России будут жить "по кайфу".
Комментарии
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1% призвать,(не обязательно выдавать оружие), остальные 99% сдристнут в небытиё.
Война для мигрантов будет хорошей проверкой на вшивость. Как говорится дерьмо сбежит, а стоящие парни останутся.
Очень правильно, сделает государство, если призовёт в армию, тех мигрантов, кто подходит по закону! Меньше будет желающих, нападать стаей на одного пацана!!!!!
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