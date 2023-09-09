Паспорт с двуглавым орлом из привлекательной халявы внезапно превратился в суровый контракт с огромной северной империей

ВТОРАЯ ВОЛНА МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ НАЧАЛАСЬ: НА ФРОНТ ОТПРАВЯТСЯ 23 ДИВИЗИИ ОСОБЫХ ГРАЖДАН ФОТО: FREE WIND 2014/SHUTTERSTOCK/ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRES ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО Долгое время складывалось впечатление, что лямку войны придётся тянуть только русским и представителям других коренных народов страны, тогда как новоиспечённые граждане России будут жить "по кайфу".