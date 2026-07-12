Трихолог Егорова: людям с сухими волосами нельзя мыть голову каждый день

Обладателям сухих тонких волос не рекомендуется мыть голову каждый день, это может их испортить. О том, как правильно ухаживать за волосами, в воскресенье, 12 июля, в беседе с ИА Регнум рассказала дерматолог, трихолог Татьяна Егорова.