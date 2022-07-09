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10 июля - День воинской славы, посвященный великой победе Петра I над шведами в Полтавской баталии

10 июля - День воинской славы, посвященный великой победе Петра I над шведами в Полтавской баталии

"Воины! Вот пришел час." Поле Полтавской битвы священно для каждого русского человека. Вот уже более трех столетий оно хранит память о величайшем сражении XVIII века и славной победе армии Петра I над шведской армией Карла XII Жан-Марк Наттье.

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