10 июля - День воинской славы, посвященный великой победе Петра I над шведами в Полтавской баталии

"Воины! Вот пришел час." Поле Полтавской битвы священно для каждого русского человека. Вот уже более трех столетий оно хранит память о величайшем сражении XVIII века и славной победе армии Петра I над шведской армией Карла XII Жан-Марк Наттье.
"Воины! Вот пришел час." Поле Полтавской битвы священно для каждого русского человека. Вот уже более трех столетий оно хранит память о величайшем сражении XVIII века и славной победе армии Петра I над шведской армией Карла XII Жан-Марк Наттье.
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