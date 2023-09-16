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Возвращение в Россию "капающих на мозги" — операция западных спецслужб

Возвращение в Россию "капающих на мозги" — операция западных спецслужб

Мозговые тресты США и Западной Европы уже почти целый год выражают озабоченность тем фактом, что у западного блока практически не осталось в России политической опоры.

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Комментарии
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татьяна кирк
Что же мы такие мягкотелые вместе с нашим президентом ?  Возвращенцы из числа предпринимателей и учёных не входят в операцию западных спецслужб ? Прямо-таки все такие патриоты и бедные заблудшие овечки ? Особенно, предприниматели.А  Ургант ?  &quot;Ванечка, ты так помолодел!  Мы тебя так ждём!&quot; Противно, до тошноты. Особенно поражает количество зрителей на концертах  этих  шоу-отбросов.  Сколько же мути в головах нашей молодёжи !
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16 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;Возвращение в Россию &quot;капающих на мозги&quot; — операция западных спецслужб&quot; - Так ведь , их появление и всплытие , как дерьмо из проруби , тоже их делишки !                                                 Они руководствуются принципом - ХОЧЕШЬ ПОБЕДИТЬ НАРОД = ВОСПИТАЙ ЕГО ДЕТЕЙ !        30 лет уже воспитывают наших детей  враги , под свои цели и задачи !                    А &quot;капающих на мозги&quot;  начали воспитывать с прихода Хрущева , что дало им возможность расправиться с СССР и его народом !                            Сегодня ими решаемые задачи = повторить  эти процессы уже  с  Россией !                                                                                                А возможно это все  ПОТОМУ  , что  ХОЗЯИНА - НАРОДА НЕТ !!!           А население недееспособное , зомбированное .... ничего не понимает в происходящих процессах ... !   Только иногда недовольно &quot;блеет&quot; против   узурпаторов власти  и пр. шваль !   Не способен , как хозяин , санировать общество-страну от этих паразитов , вернуть себе  и  страну и свои права !   Все ждет для себя хорошего пастуха !!!                                                                            Раздолье  для  &quot;капающих на мозги&quot; - инструмента - холуев врага !
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13 час.
Семенков Александр
Все чиновники  и лоббисты от мала до велика (не взирая на чины и звания) всего этого, &quot;капающего на мозги&quot; возвращенческого в Россию дерьма, ДОЛЖНЫ НЕМЕДЛЕННО СНИМАТЬСЯ С ДОЛЖНОСТЕЙ И УВОЛЬНЯТЬСЯ БЕЗ ПРАВА ЗАНИМАТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ. ТАК КАК ВСЕ ОНИ САБОТАЖНИКИ УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА и адепты операции западных спецслужб. Это и будет началом кадровой чистки чиновничьего и административного аппарата России. Заодно и посмотрим, как с этим справится Кириенко, и кто он есть на деле.
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6 час.

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