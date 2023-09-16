Мозговые тресты США и Западной Европы уже почти целый год выражают озабоченность тем фактом, что у западного блока практически не осталось в России политической опоры.
Возвращение в Россию "капающих на мозги" — операция западных спецслужб
Комментарии
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татьяна кирк
Что же мы такие мягкотелые вместе с нашим президентом ? Возвращенцы из числа предпринимателей и учёных не входят в операцию западных спецслужб ? Прямо-таки все такие патриоты и бедные заблудшие овечки ? Особенно, предприниматели.А Ургант ? "Ванечка, ты так помолодел! Мы тебя так ждём!" Противно, до тошноты. Особенно поражает количество зрителей на концертах этих шоу-отбросов. Сколько же мути в головах нашей молодёжи !
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16 час.
МГ
Малик Гумеров
"Возвращение в Россию "капающих на мозги" — операция западных спецслужб" - Так ведь , их появление и всплытие , как дерьмо из проруби , тоже их делишки ! Они руководствуются принципом - ХОЧЕШЬ ПОБЕДИТЬ НАРОД = ВОСПИТАЙ ЕГО ДЕТЕЙ ! 30 лет уже воспитывают наших детей враги , под свои цели и задачи ! А "капающих на мозги" начали воспитывать с прихода Хрущева , что дало им возможность расправиться с СССР и его народом ! Сегодня ими решаемые задачи = повторить эти процессы уже с Россией ! А возможно это все ПОТОМУ , что ХОЗЯИНА - НАРОДА НЕТ !!! А население недееспособное , зомбированное .... ничего не понимает в происходящих процессах ... ! Только иногда недовольно "блеет" против узурпаторов власти и пр. шваль ! Не способен , как хозяин , санировать общество-страну от этих паразитов , вернуть себе и страну и свои права ! Все ждет для себя хорошего пастуха !!! Раздолье для "капающих на мозги" - инструмента - холуев врага !
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13 час.
Семенков Александр
Все чиновники и лоббисты от мала до велика (не взирая на чины и звания) всего этого, "капающего на мозги" возвращенческого в Россию дерьма, ДОЛЖНЫ НЕМЕДЛЕННО СНИМАТЬСЯ С ДОЛЖНОСТЕЙ И УВОЛЬНЯТЬСЯ БЕЗ ПРАВА ЗАНИМАТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ. ТАК КАК ВСЕ ОНИ САБОТАЖНИКИ УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА и адепты операции западных спецслужб. Это и будет началом кадровой чистки чиновничьего и административного аппарата России. Заодно и посмотрим, как с этим справится Кириенко, и кто он есть на деле.
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6 час.
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