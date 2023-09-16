татьяна кирк Что же мы такие мягкотелые вместе с нашим президентом ? Возвращенцы из числа предпринимателей и учёных не входят в операцию западных спецслужб ? Прямо-таки все такие патриоты и бедные заблудшие овечки ? Особенно, предприниматели.А Ургант ? "Ванечка, ты так помолодел! Мы тебя так ждём!" Противно, до тошноты. Особенно поражает количество зрителей на концертах этих шоу-отбросов. Сколько же мути в головах нашей молодёжи !

МГ Малик Гумеров "Возвращение в Россию "капающих на мозги" — операция западных спецслужб" - Так ведь , их появление и всплытие , как дерьмо из проруби , тоже их делишки ! Они руководствуются принципом - ХОЧЕШЬ ПОБЕДИТЬ НАРОД = ВОСПИТАЙ ЕГО ДЕТЕЙ ! 30 лет уже воспитывают наших детей враги , под свои цели и задачи ! А "капающих на мозги" начали воспитывать с прихода Хрущева , что дало им возможность расправиться с СССР и его народом ! Сегодня ими решаемые задачи = повторить эти процессы уже с Россией ! А возможно это все ПОТОМУ , что ХОЗЯИНА - НАРОДА НЕТ !!! А население недееспособное , зомбированное .... ничего не понимает в происходящих процессах ... ! Только иногда недовольно "блеет" против узурпаторов власти и пр. шваль ! Не способен , как хозяин , санировать общество-страну от этих паразитов , вернуть себе и страну и свои права ! Все ждет для себя хорошего пастуха !!! Раздолье для "капающих на мозги" - инструмента - холуев врага !