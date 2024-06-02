Свердловские представители сферы гостеприимства освоят мировые стандарты обслуживания

Для улучшения качества обслуживания иностранцев, прибывающих на XIII Международную промышленную выставку "ИННОПРОМ" и международные соревнования "Всемирные игры дружбы", сотрудники отелей, ресторанов, туроператоров, экскурсоводов, транспортных компаний и работников деловых и выставочных центров проходят обучение мировым стандартам обслуживания.
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