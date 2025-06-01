В Мурманской области в Оленегорском районе сейчас виден огромный столб дыма, исходящий от поселка Высокий.
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В Мурманской области в Оленегорском районе сейчас виден огромный столб дыма, исходящий от поселка Высокий.
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