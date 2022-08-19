Телеканал RTVI

259 подписчиков

Осужденного за взятку депутата Госдумы Вадима Белоусова объявили в розыск

Осужденного за взятку депутата Госдумы Вадима Белоусова объявили в розыск

МВД объявило в розыск депутата Госдумы от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Вадима Белоусова, которого заочно приговорили к десяти годам колонии за получение взятки в 3,25 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх