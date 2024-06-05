Один из вариантов ответа России на обострение риторики и фактических действий Запада изложил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник.
Как и где надо отвечать Западу, чтобы он очнулся?
Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Я тоже считаю, что нужно вмазать по американским и английским военным базам. Им нужно сделать наконец больно. Чужую боль они не воспринимают. Не дано.
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12 час.
Н
Николай
"Кузькина мать" №2 на Новой Земле - приведёт их в чувство!!!
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12 час.
Игорь Максаков
Не нужны никакие базы. Нужно всего две ядерные бомбы; одна в здание ФРС США, а другая в золото-хранилище в Форт-Ноксе. И всё в мире дерьмо закончится. Это, как у хирурга скальпель во время операции забрать, то он уже с этого момента не хирург. Так и США, нет золота, денег, ни один авианосец никто заправлять в порту не будет ни топливом, ни водой, ни харчами, даже фекалии не станут утилизировать.
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9 час.
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