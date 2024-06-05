Как и где надо отвечать Западу, чтобы он очнулся?

Я тоже считаю, что нужно вмазать по американским и английским военным базам. Им нужно сделать наконец больно. Чужую боль они не воспринимают. Не дано.

Игорь Максаков

Не нужны никакие базы. Нужно всего две ядерные бомбы; одна в здание ФРС США, а другая в золото-хранилище в Форт-Ноксе. И всё в мире дерьмо закончится. Это, как у хирурга скальпель во время операции забрать, то он уже с этого момента не хирург. Так и США, нет золота, денег, ни один авианосец никто заправлять в порту не будет ни топливом, ни водой, ни харчами, даже фекалии не станут утилизировать.