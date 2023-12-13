Китай готов принять ответные меры в связи с новыми санкциями США

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге заявила, что Пекин продолжает противостоять односторонним санкциям и экстерриториальному распространению национального законодательства, которое применяется Вашингтоном.
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