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Спорт Уик-Энд

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«-35» - «Зенит» разгромлен в Казани. БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«-35» - «Зенит» разгромлен в Казани. БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Зенит» с разницей в 35 очков (65:90) проиграл УНИКСу в Казани. Казалось, что уже в стартовой четверти «сине-бело-голубых» постигла настоящая катастрофа - «-18» (13:31).

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