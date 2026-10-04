«-35» - «Зенит» разгромлен в Казани. БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Зенит» с разницей в 35 очков (65:90) проиграл УНИКСу в Казани. Казалось, что уже в стартовой четверти «сине-бело-голубых» постигла настоящая катастрофа - «-18» (13:31).
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