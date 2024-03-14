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MGM снимет рождественскую комедию “Человек с мешком” с Арнольдом Шварценегге...

MGM снимет рождественскую комедию “Человек с мешком” с Арнольдом Шварценегге...

MGM снимет рождественскую комедию “Человек с мешком” с Арнольдом Шварценеггером и Аланом РичсономАрнольд Шварценеггер и звезда “Ричера” Алан Ричсон сыграют главные роли в рождественской комедии под названием “Человек с мешком” от Amazon MGM Studios.

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