MGM снимет рождественскую комедию “Человек с мешком” с Арнольдом Шварценегге...

MGM снимет рождественскую комедию “Человек с мешком” с Арнольдом Шварценеггером и Аланом РичсономАрнольд Шварценеггер и звезда “Ричера” Алан Ричсон сыграют главные роли в рождественской комедии под названием “Человек с мешком” от Amazon MGM Studios.