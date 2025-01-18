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Царьград

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Атака дронов ВСУ в Тульской области вызвала пожар на нефтебазе

Атака дронов ВСУ в Тульской области вызвала пожар на нефтебазе

Атака дронов вооруженных сил Украины (ВСУ) привела к пожару на нефтебазе.Telegram-канал Mash сообщил подробности инцидента.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Царьград упорно подсовывает туфту, что НАТОские дроны и ракеты, в которые целеуказания вводят военные НАТО, цели утверждает командование НАТО, наведение осуществляют спутники НАТО, но запущенны с территории украины - значит это ВСУ запустили, а не НАТО.
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