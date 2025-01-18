Атака дронов ВСУ в Тульской области вызвала пожар на нефтебазе

Игорь Васиков

Царьград упорно подсовывает туфту, что НАТОские дроны и ракеты, в которые целеуказания вводят военные НАТО, цели утверждает командование НАТО, наведение осуществляют спутники НАТО, но запущенны с территории украины - значит это ВСУ запустили, а не НАТО.