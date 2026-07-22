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В США построили «симулятор гиперзвука»

В США построили «симулятор гиперзвука»

Новый испытательный комплекс позволит тестировать гиперзвуковые двигатели без полетовАмериканский исследовательский институт Southwest Research Institute (SwRI) модернизировал испытательный комплекс High Energy Annex Test (HEAT) в Сан-Антонио (штат Техас), чтобы ускорить разработку гиперзвуковых и сверхзвуковых двигателей.

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